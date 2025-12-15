- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
54 (91.52%)
손실 거래:
5 (8.47%)
최고의 거래:
43.25 USD
최악의 거래:
-45.20 USD
총 수익:
235.35 USD (1 477 pips)
총 손실:
-168.76 USD (812 pips)
연속 최대 이익:
15 (86.07 USD)
연속 최대 이익:
86.07 USD (15)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
9.25%
최대 입금량:
46.53%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
1.40
롱(주식매수):
34 (57.63%)
숏(주식차입매도):
25 (42.37%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
4.36 USD
평균 손실:
-33.75 USD
연속 최대 손실:
1 (-45.20 USD)
연속 최대 손실:
-45.20 USD (1)
월별 성장률:
1.36%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.00 USD
최대한의:
47.47 USD (0.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.93% (46.60 USD)
자본금별:
3.32% (166.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|346
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.25 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +86.07 USD
연속 최대 손실: -45.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedNext-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
4
91%
59
91%
9%
1.39
1.13
USD
USD
3%
1:30