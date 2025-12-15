- Crescimento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
50 (90.90%)
Negociações com perda:
5 (9.09%)
Melhor negociação:
43.25 USD
Pior negociação:
-45.20 USD
Lucro bruto:
226.87 USD (1 414 pips)
Perda bruta:
-163.65 USD (812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (86.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
86.07 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
23.39%
Depósito máximo carregado:
46.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
60 minutos
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
34 (61.82%)
Negociações curtas:
21 (38.18%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.15 USD
Lucro médio:
4.54 USD
Perda média:
-32.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-45.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.20 USD (1)
Crescimento mensal:
1.26%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.00 USD
Máximo:
47.47 USD (0.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.93% (46.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (166.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|283
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.25 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +86.07 USD
Máxima perda consecutiva: -45.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedNext-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
