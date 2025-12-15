- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
50 (90.90%)
亏损交易:
5 (9.09%)
最好交易:
43.25 USD
最差交易:
-45.20 USD
毛利:
226.87 USD (1 414 pips)
毛利亏损:
-163.65 USD (812 pips)
最大连续赢利:
15 (86.07 USD)
最大连续盈利:
86.07 USD (15)
夏普比率:
0.17
交易活动:
23.39%
最大入金加载:
46.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
60 分钟
采收率:
1.33
长期交易:
34 (61.82%)
短期交易:
21 (38.18%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
4.54 USD
平均损失:
-32.73 USD
最大连续失误:
1 (-45.20 USD)
最大连续亏损:
-45.20 USD (1)
每月增长:
1.26%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
27.00 USD
最大值:
47.47 USD (0.95%)
相对跌幅:
结余:
0.93% (46.60 USD)
净值:
3.32% (166.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|283
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.25 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +86.07 USD
最大连续亏损: -45.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedNext-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
90%
55
90%
23%
1.38
1.15
USD
USD
3%
1:30