- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
7.38 USD
最悪のトレード:
-10.08 USD
総利益:
32.57 USD (3 288 pips)
総損失:
-20.58 USD (2 010 pips)
最大連続の勝ち:
12 (32.57 USD)
最大連続利益:
32.57 USD (12)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
0.49%
最大入金額:
10.51%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
6 (42.86%)
短いトレード:
8 (57.14%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
2.71 USD
平均損失:
-10.29 USD
最大連続の負け:
2 (-20.16 USD)
最大連続損失:
-20.16 USD (2)
月間成長:
12.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.25 USD
最大の:
20.25 USD (20.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.25% (20.22 USD)
エクイティによる:
8.36% (7.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.38 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.57 USD
最大連続損失: -20.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
2
100%
14
85%
0%
1.58
0.86
USD
USD
20%
1:500