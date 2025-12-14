- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
7.38 USD
Худший трейд:
-10.08 USD
Общая прибыль:
32.57 USD (3 288 pips)
Общий убыток:
-20.58 USD (2 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (32.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.57 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.49%
Макс. загрузка депозита:
10.51%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-10.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.16 USD (2)
Прирост в месяц:
12.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.25 USD
Максимальная:
20.25 USD (20.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.25% (20.22 USD)
По эквити:
8.36% (7.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.38 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.57 USD
Макс. убыток в серии: -20.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
еще 19...
