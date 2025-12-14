- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
12 (85.71%)
Negociações com perda:
2 (14.29%)
Melhor negociação:
7.38 USD
Pior negociação:
-10.08 USD
Lucro bruto:
32.57 USD (3 288 pips)
Perda bruta:
-20.58 USD (2 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (32.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.57 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.49%
Depósito máximo carregado:
10.51%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
6 (42.86%)
Negociações curtas:
8 (57.14%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
2.71 USD
Perda média:
-10.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.16 USD (2)
Crescimento mensal:
12.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.25 USD
Máximo:
20.25 USD (20.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.25% (20.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.36% (7.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.38 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.57 USD
Máxima perda consecutiva: -20.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
2
100%
14
85%
0%
1.58
0.86
USD
USD
20%
1:500