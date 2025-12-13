- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
58 (93.54%)
損失トレード:
4 (6.45%)
ベストトレード:
234.90 USD
最悪のトレード:
-210.51 USD
総利益:
1 274.61 USD (9 935 pips)
総損失:
-362.04 USD (4 698 pips)
最大連続の勝ち:
23 (412.89 USD)
最大連続利益:
412.89 USD (23)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
28.33%
最大入金額:
6.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
15 (24.19%)
短いトレード:
47 (75.81%)
プロフィットファクター:
3.52
期待されたペイオフ:
14.72 USD
平均利益:
21.98 USD
平均損失:
-90.51 USD
最大連続の負け:
1 (-210.51 USD)
最大連続損失:
-210.51 USD (1)
月間成長:
12.98%
年間予想:
157.48%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
210.51 USD (21.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (210.51 USD)
エクイティによる:
10.58% (496.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|HK50
|2
|NAS100
|1
|ALGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|911
|HK50
|1
|NAS100
|1
|ALGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.6K
|HK50
|42
|NAS100
|625
|ALGUSD
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +234.90 USD
最悪のトレード: -211 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +412.89 USD
最大連続損失: -210.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Good signals and you earn profits every da
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
16%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
7
90%
62
93%
28%
3.52
14.72
USD
USD
11%
1:500