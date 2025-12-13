- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
22 (95.65%)
Loss Trade:
1 (4.35%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-13.68 USD
Profitto lordo:
153.59 USD (2 725 pips)
Perdita lorda:
-13.68 USD (151 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (98.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.06 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.23
Long Trade:
7 (30.43%)
Short Trade:
16 (69.57%)
Fattore di profitto:
11.23
Profitto previsto:
6.08 USD
Profitto medio:
6.98 USD
Perdita media:
-13.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.68 USD (1)
Crescita mensile:
4.59%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.68 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|HK50
|2
|NAS100
|1
|ALGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|139
|HK50
|1
|NAS100
|1
|ALGUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.9K
|HK50
|42
|NAS100
|625
|ALGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.06 USD
Massima perdita consecutiva: -13.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Good signals and you earn profits every da
