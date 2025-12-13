SegnaliSezioni
Wing Lok Chair

Tommy8

Wing Lok Chair
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
22 (95.65%)
Loss Trade:
1 (4.35%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-13.68 USD
Profitto lordo:
153.59 USD (2 725 pips)
Perdita lorda:
-13.68 USD (151 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (98.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.06 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.23
Long Trade:
7 (30.43%)
Short Trade:
16 (69.57%)
Fattore di profitto:
11.23
Profitto previsto:
6.08 USD
Profitto medio:
6.98 USD
Perdita media:
-13.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.68 USD (1)
Crescita mensile:
4.59%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.68 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
HK50 2
NAS100 1
ALGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 139
HK50 1
NAS100 1
ALGUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.9K
HK50 42
NAS100 625
ALGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.06 USD
Massima perdita consecutiva: -13.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Good signals and you earn profits every da
Non ci sono recensioni
2025.12.13 09:50
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 6.32% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 09:50
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.16% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
