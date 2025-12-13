СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tommy8
Wing Lok Chair

Tommy8

Wing Lok Chair
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 10%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
53 (94.64%)
Убыточных трейдов:
3 (5.36%)
Лучший трейд:
225.60 USD
Худший трейд:
-132.75 USD
Общая прибыль:
790.59 USD (7 399 pips)
Общий убыток:
-151.53 USD (2 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (412.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.89 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
14.11%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
14 (25.00%)
Коротких трейдов:
42 (75.00%)
Профит фактор:
5.22
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
14.92 USD
Средний убыток:
-50.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-132.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.75 USD (1)
Прирост в месяц:
7.07%
Годовой прогноз:
85.78%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.75 USD (15.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (132.75 USD)
По эквити:
4.49% (478.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
HK50 2
NAS100 1
ALGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 638
HK50 1
NAS100 1
ALGUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
HK50 42
NAS100 625
ALGUSD 17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.60 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +412.89 USD
Макс. убыток в серии: -132.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Good signals and you earn profits every da
Нет отзывов
2025.12.16 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 08:11
Share of trading days is too low
2025.12.14 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 09:50
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 6.32% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 09:50
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.16% of days out of the 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tommy8
50 USD в месяц
10%
0
0
USD
4.7K
USD
6
89%
56
94%
14%
5.21
11.41
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.