Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
53 (94.64%)
Убыточных трейдов:
3 (5.36%)
Лучший трейд:
225.60 USD
Худший трейд:
-132.75 USD
Общая прибыль:
790.59 USD (7 399 pips)
Общий убыток:
-151.53 USD (2 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (412.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.89 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
14.11%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
14 (25.00%)
Коротких трейдов:
42 (75.00%)
Профит фактор:
5.22
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
14.92 USD
Средний убыток:
-50.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-132.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.75 USD (1)
Прирост в месяц:
7.07%
Годовой прогноз:
85.78%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.75 USD (15.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (132.75 USD)
По эквити:
4.49% (478.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|HK50
|2
|NAS100
|1
|ALGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|638
|HK50
|1
|NAS100
|1
|ALGUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|HK50
|42
|NAS100
|625
|ALGUSD
|17
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
