트레이드:
91
이익 거래:
85 (93.40%)
손실 거래:
6 (6.59%)
최고의 거래:
234.90 USD
최악의 거래:
-210.51 USD
총 수익:
1 558.08 USD (13 166 pips)
총 손실:
-367.69 USD (5 037 pips)
연속 최대 이익:
23 (412.89 USD)
연속 최대 이익:
412.89 USD (23)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
17.03%
최대 입금량:
6.29%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.65
롱(주식매수):
27 (29.67%)
숏(주식차입매도):
64 (70.33%)
수익 요인:
4.24
기대수익:
13.08 USD
평균 이익:
18.33 USD
평균 손실:
-61.28 USD
연속 최대 손실:
1 (-210.51 USD)
연속 최대 손실:
-210.51 USD (1)
월별 성장률:
16.13%
연간 예측:
195.73%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
210.51 USD (21.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.93% (210.51 USD)
자본금별:
10.58% (496.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|HK50
|2
|NAS100
|1
|ALGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|HK50
|1
|NAS100
|1
|ALGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.4K
|HK50
|42
|NAS100
|625
|ALGUSD
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Good signals and you earn profits every da
리뷰 없음