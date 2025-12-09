- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
11 (78.57%)
損失トレード:
3 (21.43%)
ベストトレード:
158.10 USD
最悪のトレード:
-163.26 USD
総利益:
1 047.25 USD (49 208 pips)
総損失:
-324.62 USD (26 998 pips)
最大連続の勝ち:
8 (865.26 USD)
最大連続利益:
865.26 USD (8)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
0.13%
最大入金額:
20.38%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.43
長いトレード:
11 (78.57%)
短いトレード:
3 (21.43%)
プロフィットファクター:
3.23
期待されたペイオフ:
51.62 USD
平均利益:
95.20 USD
平均損失:
-108.21 USD
最大連続の負け:
2 (-161.36 USD)
最大連続損失:
-163.26 USD (1)
月間成長:
27.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
163.26 USD (9.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.69% (161.36 USD)
エクイティによる:
8.81% (146.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|723
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +158.10 USD
最悪のトレード: -163 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +865.26 USD
最大連続損失: -161.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
