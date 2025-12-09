- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
158.10 USD
Худший трейд:
-163.26 USD
Общая прибыль:
1 047.25 USD (49 208 pips)
Общий убыток:
-324.62 USD (26 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (865.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
865.26 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
0.13%
Макс. загрузка депозита:
20.38%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.43
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
51.62 USD
Средняя прибыль:
95.20 USD
Средний убыток:
-108.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-161.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.26 USD (1)
Прирост в месяц:
27.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
163.26 USD (9.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.69% (161.36 USD)
По эквити:
8.81% (146.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|723
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +158.10 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +865.26 USD
Макс. убыток в серии: -161.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
Нет отзывов
