- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
11 (78.57%)
Negociações com perda:
3 (21.43%)
Melhor negociação:
158.10 USD
Pior negociação:
-163.26 USD
Lucro bruto:
1 047.25 USD (49 208 pips)
Perda bruta:
-324.62 USD (26 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (865.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
865.26 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
0.13%
Depósito máximo carregado:
20.38%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.43
Negociações longas:
11 (78.57%)
Negociações curtas:
3 (21.43%)
Fator de lucro:
3.23
Valor esperado:
51.62 USD
Lucro médio:
95.20 USD
Perda média:
-108.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-161.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.26 USD (1)
Crescimento mensal:
27.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
163.26 USD (9.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.69% (161.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.81% (146.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|723
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +158.10 USD
Pior negociação: -163 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +865.26 USD
Máxima perda consecutiva: -161.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
7
100%
14
78%
0%
3.22
51.62
USD
USD
10%
1:500