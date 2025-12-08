- 成長
トレード:
24
利益トレード:
11 (45.83%)
損失トレード:
13 (54.17%)
ベストトレード:
84.44 USD
最悪のトレード:
-56.84 USD
総利益:
630.85 USD (42 940 pips)
総損失:
-456.96 USD (26 339 pips)
最大連続の勝ち:
3 (132.07 USD)
最大連続利益:
164.96 USD (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
30.81%
最大入金額:
1.57%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
24 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
7.25 USD
平均利益:
57.35 USD
平均損失:
-35.15 USD
最大連続の負け:
4 (-142.40 USD)
最大連続損失:
-142.40 USD (4)
月間成長:
14.50%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
132.53 USD
最大の:
142.40 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.90% (142.40 USD)
エクイティによる:
2.87% (38.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
