트레이드:
25
이익 거래:
12 (48.00%)
손실 거래:
13 (52.00%)
최고의 거래:
84.44 USD
최악의 거래:
-56.84 USD
총 수익:
712.47 USD (47 041 pips)
총 손실:
-456.96 USD (26 339 pips)
연속 최대 이익:
3 (246.58 USD)
연속 최대 이익:
246.58 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
28.39%
최대 입금량:
1.57%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
25 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
10.22 USD
평균 이익:
59.37 USD
평균 손실:
-35.15 USD
연속 최대 손실:
4 (-142.40 USD)
연속 최대 손실:
-142.40 USD (4)
월별 성장률:
20.32%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
132.53 USD
최대한의:
142.40 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.90% (142.40 USD)
자본금별:
2.87% (38.42 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|256
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +84.44 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +246.58 USD
연속 최대 손실: -142.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IntlMitraFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
88%
25
48%
28%
1.55
10.22
USD
USD
10%
1:100