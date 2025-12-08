- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
11 (45.83%)
亏损交易:
13 (54.17%)
最好交易:
84.44 USD
最差交易:
-56.84 USD
毛利:
630.85 USD (42 940 pips)
毛利亏损:
-456.96 USD (26 339 pips)
最大连续赢利:
3 (132.07 USD)
最大连续盈利:
164.96 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
30.81%
最大入金加载:
1.57%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.22
长期交易:
24 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.38
预期回报:
7.25 USD
平均利润:
57.35 USD
平均损失:
-35.15 USD
最大连续失误:
4 (-142.40 USD)
最大连续亏损:
-142.40 USD (4)
每月增长:
14.50%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
132.53 USD
最大值:
142.40 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
9.90% (142.40 USD)
净值:
2.87% (38.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.44 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +132.07 USD
最大连续亏损: -142.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
5
87%
24
45%
31%
1.38
7.25
USD
USD
10%
1:100