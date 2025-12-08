- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
11 (45.83%)
Negociações com perda:
13 (54.17%)
Melhor negociação:
84.44 USD
Pior negociação:
-56.84 USD
Lucro bruto:
630.85 USD (42 940 pips)
Perda bruta:
-456.96 USD (26 339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (132.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.96 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
30.81%
Depósito máximo carregado:
1.57%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
24 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
7.25 USD
Lucro médio:
57.35 USD
Perda média:
-35.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-142.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.40 USD (4)
Crescimento mensal:
14.50%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
132.53 USD
Máximo:
142.40 USD (9.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.90% (142.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.87% (38.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.44 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +132.07 USD
Máxima perda consecutiva: -142.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
5
87%
24
45%
31%
1.38
7.25
USD
USD
10%
1:100