トレード:
563
利益トレード:
193 (34.28%)
損失トレード:
370 (65.72%)
ベストトレード:
3.94 USD
最悪のトレード:
-4.05 USD
総利益:
741.97 USD (115 993 pips)
総損失:
-1 457.09 USD (222 482 pips)
最大連続の勝ち:
87 (335.88 USD)
最大連続利益:
335.88 USD (87)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
95.48%
最大入金額:
10.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
120
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.87
長いトレード:
65 (11.55%)
短いトレード:
498 (88.45%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-1.27 USD
平均利益:
3.84 USD
平均損失:
-3.94 USD
最大連続の負け:
118 (-457.77 USD)
最大連続損失:
-457.77 USD (118)
月間成長:
-35.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
722.71 USD
最大の:
824.85 USD (40.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.84% (825.87 USD)
エクイティによる:
14.55% (239.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|563
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY+
|-715
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY+
|-106K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-35%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
563
34%
95%
0.50
-1.27
USD
USD
39%
1:500