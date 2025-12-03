- 자본
트레이드:
810
이익 거래:
394 (48.64%)
손실 거래:
416 (51.36%)
최고의 거래:
3.94 USD
최악의 거래:
-4.34 USD
총 수익:
1 159.13 USD (1 093 142 pips)
총 손실:
-1 630.58 USD (248 232 pips)
연속 최대 이익:
188 (386.78 USD)
연속 최대 이익:
386.78 USD (188)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
96.49%
최대 입금량:
10.38%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
248
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
73 (9.01%)
숏(주식차입매도):
737 (90.99%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-0.58 USD
평균 이익:
2.94 USD
평균 손실:
-3.92 USD
연속 최대 손실:
118 (-457.77 USD)
연속 최대 손실:
-457.77 USD (118)
월별 성장률:
-12.99%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
870.38 USD
최대한의:
972.52 USD (47.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.04% (971.11 USD)
자본금별:
14.55% (239.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|794
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY+
|-460
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY+
|-65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.94 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 188
연속 최대 손실: 118
연속 최대 이익: +386.78 USD
연속 최대 손실: -457.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-24%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
75%
810
48%
96%
0.71
-0.58
USD
USD
45%
1:500