- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
522
盈利交易:
179 (34.29%)
亏损交易:
343 (65.71%)
最好交易:
3.94 USD
最差交易:
-4.05 USD
毛利:
688.65 USD (107 596 pips)
毛利亏损:
-1 352.40 USD (206 263 pips)
最大连续赢利:
87 (335.88 USD)
最大连续盈利:
335.88 USD (87)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
95.48%
最大入金加载:
10.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
198
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.87
长期交易:
51 (9.77%)
短期交易:
471 (90.23%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-1.27 USD
平均利润:
3.85 USD
平均损失:
-3.94 USD
最大连续失误:
118 (-457.77 USD)
最大连续亏损:
-457.77 USD (118)
每月增长:
-32.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
663.75 USD
最大值:
765.89 USD (37.30%)
相对跌幅:
结余:
36.28% (765.74 USD)
净值:
14.55% (239.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY+
|-662
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY+
|-99K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.94 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 87
最大连续失误: 118
最大连续盈利: +335.88 USD
最大连续亏损: -457.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-33%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
522
34%
95%
0.50
-1.27
USD
USD
36%
1:500