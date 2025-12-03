- Прирост
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
179 (37.29%)
Убыточных трейдов:
301 (62.71%)
Лучший трейд:
3.94 USD
Худший трейд:
-4.05 USD
Общая прибыль:
688.65 USD (107 596 pips)
Общий убыток:
-1 189.59 USD (181 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
87 (335.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
335.88 USD (87)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
95.48%
Макс. загрузка депозита:
10.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
262
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
51 (10.63%)
Коротких трейдов:
429 (89.38%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
3.85 USD
Средний убыток:
-3.95 USD
Макс. серия проигрышей:
118 (-457.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-457.77 USD (118)
Прирост в месяц:
-25.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
542.01 USD
Максимальная:
644.15 USD (31.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.37% (644.60 USD)
По эквити:
14.55% (239.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY+
|-498
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY+
|-73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.94 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 118
Макс. прибыль в серии: +335.88 USD
Макс. убыток в серии: -457.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
