- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
563
Negociações com lucro:
193 (34.28%)
Negociações com perda:
370 (65.72%)
Melhor negociação:
3.94 USD
Pior negociação:
-4.05 USD
Lucro bruto:
741.97 USD (115 993 pips)
Perda bruta:
-1 457.09 USD (222 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
87 (335.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
335.88 USD (87)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
95.48%
Depósito máximo carregado:
10.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
120
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
65 (11.55%)
Negociações curtas:
498 (88.45%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-1.27 USD
Lucro médio:
3.84 USD
Perda média:
-3.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
118 (-457.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-457.77 USD (118)
Crescimento mensal:
-35.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
722.71 USD
Máximo:
824.85 USD (40.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.84% (825.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.55% (239.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|563
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY+
|-715
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY+
|-106K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.94 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 87
Máximo de perdas consecutivas: 118
Máximo lucro consecutivo: +335.88 USD
Máxima perda consecutiva: -457.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-35%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
563
34%
95%
0.50
-1.27
USD
USD
39%
1:500