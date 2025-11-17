- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
7 (50.00%)
損失トレード:
7 (50.00%)
ベストトレード:
157.92 USD
最悪のトレード:
-163.68 USD
総利益:
964.08 USD (31 611 pips)
総損失:
-712.94 USD (19 305 pips)
最大連続の勝ち:
2 (308.31 USD)
最大連続利益:
308.31 USD (2)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
14.21%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
13 (92.86%)
短いトレード:
1 (7.14%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
17.94 USD
平均利益:
137.73 USD
平均損失:
-101.85 USD
最大連続の負け:
3 (-328.48 USD)
最大連続損失:
-328.48 USD (3)
月間成長:
5.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
207.79 USD
最大の:
328.48 USD (14.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.15% (328.48 USD)
エクイティによる:
3.82% (93.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +157.92 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +308.31 USD
最大連続損失: -328.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
