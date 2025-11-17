СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kong Gun
Yohanes Niko Perdana

Kong Gun

Yohanes Niko Perdana
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
Monex-Server5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
7 (50.00%)
Убыточных трейдов:
7 (50.00%)
Лучший трейд:
157.92 USD
Худший трейд:
-163.68 USD
Общая прибыль:
964.08 USD (31 611 pips)
Общий убыток:
-712.94 USD (19 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (308.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.21%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
17.94 USD
Средняя прибыль:
137.73 USD
Средний убыток:
-101.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-328.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.48 USD (3)
Прирост в месяц:
5.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.79 USD
Максимальная:
328.48 USD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.15% (328.48 USD)
По эквити:
3.82% (93.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +157.92 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +308.31 USD
Макс. убыток в серии: -328.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 03:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kong Gun
59 USD в месяц
11%
0
0
USD
2.5K
USD
6
0%
14
50%
14%
1.35
17.94
USD
14%
1:100
