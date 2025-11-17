- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
7 (50.00%)
Убыточных трейдов:
7 (50.00%)
Лучший трейд:
157.92 USD
Худший трейд:
-163.68 USD
Общая прибыль:
964.08 USD (31 611 pips)
Общий убыток:
-712.94 USD (19 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (308.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.21%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
17.94 USD
Средняя прибыль:
137.73 USD
Средний убыток:
-101.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-328.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.48 USD (3)
Прирост в месяц:
5.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.79 USD
Максимальная:
328.48 USD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.15% (328.48 USD)
По эквити:
3.82% (93.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +157.92 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +308.31 USD
Макс. убыток в серии: -328.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
