- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
7 (50.00%)
亏损交易:
7 (50.00%)
最好交易:
157.92 USD
最差交易:
-163.68 USD
毛利:
964.08 USD (31 611 pips)
毛利亏损:
-712.94 USD (19 305 pips)
最大连续赢利:
2 (308.31 USD)
最大连续盈利:
308.31 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
14.21%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.76
长期交易:
13 (92.86%)
短期交易:
1 (7.14%)
利润因子:
1.35
预期回报:
17.94 USD
平均利润:
137.73 USD
平均损失:
-101.85 USD
最大连续失误:
3 (-328.48 USD)
最大连续亏损:
-328.48 USD (3)
每月增长:
5.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
207.79 USD
最大值:
328.48 USD (14.15%)
相对跌幅:
结余:
14.15% (328.48 USD)
净值:
3.82% (93.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +157.92 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +308.31 USD
最大连续亏损: -328.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
11%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
6
0%
14
50%
14%
1.35
17.94
USD
USD
14%
1:100