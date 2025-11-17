- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
7 (50.00%)
Negociações com perda:
7 (50.00%)
Melhor negociação:
157.92 USD
Pior negociação:
-163.68 USD
Lucro bruto:
964.08 USD (31 611 pips)
Perda bruta:
-712.94 USD (19 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (308.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
308.31 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
14.21%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
13 (92.86%)
Negociações curtas:
1 (7.14%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
17.94 USD
Lucro médio:
137.73 USD
Perda média:
-101.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-328.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-328.48 USD (3)
Crescimento mensal:
5.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
207.79 USD
Máximo:
328.48 USD (14.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.15% (328.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.82% (93.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|251
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
