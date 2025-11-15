- 成長
トレード:
30
利益トレード:
7 (23.33%)
損失トレード:
23 (76.67%)
ベストトレード:
200.20 USD
最悪のトレード:
-136.70 USD
総利益:
1 322.25 USD (26 441 pips)
総損失:
-2 227.20 USD (44 534 pips)
最大連続の勝ち:
2 (399.00 USD)
最大連続利益:
399.00 USD (2)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
18.53%
最大入金額:
8.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
24 (80.00%)
短いトレード:
6 (20.00%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-30.17 USD
平均利益:
188.89 USD
平均損失:
-96.83 USD
最大連続の負け:
4 (-423.60 USD)
最大連続損失:
-423.60 USD (4)
月間成長:
-18.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 024.95 USD
最大の:
1 024.95 USD (42.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.32% (1 024.95 USD)
エクイティによる:
7.16% (122.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|-905
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Hi guys.
I trade using a fixed lot size of 0.05 and all transactions use pending orders, without any intervention whatsoever. Thank you.
Please enjoyed
