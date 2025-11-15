- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
7 (25.00%)
Убыточных трейдов:
21 (75.00%)
Лучший трейд:
200.20 USD
Худший трейд:
-136.70 USD
Общая прибыль:
1 322.25 USD (26 441 pips)
Общий убыток:
-2 063.45 USD (41 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (399.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
399.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
20.22%
Макс. загрузка депозита:
8.59%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
22 (78.57%)
Коротких трейдов:
6 (21.43%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-26.47 USD
Средняя прибыль:
188.89 USD
Средний убыток:
-98.26 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-423.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-423.60 USD (4)
Прирост в месяц:
-15.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 024.95 USD
Максимальная:
1 024.95 USD (42.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.32% (1 024.95 USD)
По эквити:
7.16% (122.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|-741
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.20 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +399.00 USD
Макс. убыток в серии: -423.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Hi guys.
I trade using a fixed lot size of 0.05 and all transactions use pending orders, without any intervention whatsoever. Thank you.
Please enjoyed
