- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
10 (27.02%)
손실 거래:
27 (72.97%)
최고의 거래:
200.20 USD
최악의 거래:
-136.70 USD
총 수익:
1 864.65 USD (37 287 pips)
총 손실:
-2 633.00 USD (52 648 pips)
연속 최대 이익:
2 (399.00 USD)
연속 최대 이익:
399.00 USD (2)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
21.29%
최대 입금량:
8.59%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.75
롱(주식매수):
28 (75.68%)
숏(주식차입매도):
9 (24.32%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-20.77 USD
평균 이익:
186.47 USD
평균 손실:
-97.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-423.60 USD)
연속 최대 손실:
-423.60 USD (4)
월별 성장률:
9.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 024.95 USD
최대한의:
1 024.95 USD (42.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.32% (1 024.95 USD)
자본금별:
7.16% (122.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|-768
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +200.20 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +399.00 USD
연속 최대 손실: -423.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Hi guys.
I trade using a fixed lot size of 0.05 and all transactions use pending orders, without any intervention whatsoever. Thank you.
Please enjoyed
리뷰 없음
