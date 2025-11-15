- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
7 (24.13%)
亏损交易:
22 (75.86%)
最好交易:
200.20 USD
最差交易:
-136.70 USD
毛利:
1 322.25 USD (26 441 pips)
毛利亏损:
-2 165.15 USD (43 294 pips)
最大连续赢利:
2 (399.00 USD)
最大连续盈利:
399.00 USD (2)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
18.53%
最大入金加载:
8.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
23 (79.31%)
短期交易:
6 (20.69%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-29.07 USD
平均利润:
188.89 USD
平均损失:
-98.42 USD
最大连续失误:
4 (-423.60 USD)
最大连续亏损:
-423.60 USD (4)
每月增长:
-20.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 024.95 USD
最大值:
1 024.95 USD (42.32%)
相对跌幅:
结余:
42.32% (1 024.95 USD)
净值:
7.16% (122.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|-843
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|-17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.20 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +399.00 USD
最大连续亏损: -423.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hi guys.
I trade using a fixed lot size of 0.05 and all transactions use pending orders, without any intervention whatsoever. Thank you.
Please enjoyed
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-35%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
0%
29
24%
19%
0.61
-29.07
USD
USD
42%
1:400