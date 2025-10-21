- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
21 (48.83%)
損失トレード:
22 (51.16%)
ベストトレード:
41.19 USD
最悪のトレード:
-7.89 USD
総利益:
72.32 USD (7 558 pips)
総損失:
-70.73 USD (6 788 pips)
最大連続の勝ち:
3 (43.89 USD)
最大連続利益:
43.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
1.65%
最大入金額:
9.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
15 (34.88%)
短いトレード:
28 (65.12%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-3.22 USD
最大連続の負け:
6 (-25.17 USD)
最大連続損失:
-25.17 USD (6)
月間成長:
-11.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.04 USD (20.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.84% (43.04 USD)
エクイティによる:
4.64% (9.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|846
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.19 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +43.89 USD
最大連続損失: -25.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
