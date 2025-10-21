- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
20 (47.61%)
Убыточных трейдов:
22 (52.38%)
Лучший трейд:
41.19 USD
Худший трейд:
-7.89 USD
Общая прибыль:
72.07 USD (7 518 pips)
Общий убыток:
-70.73 USD (6 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (43.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
1.65%
Макс. загрузка депозита:
9.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
14 (33.33%)
Коротких трейдов:
28 (66.67%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-3.22 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-25.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.17 USD (6)
Прирост в месяц:
-15.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.04 USD (20.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.84% (43.04 USD)
По эквити:
4.64% (9.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +41.19 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43.89 USD
Макс. убыток в серии: -25.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
