- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
20 (47.61%)
亏损交易:
22 (52.38%)
最好交易:
41.19 USD
最差交易:
-7.89 USD
毛利:
72.07 USD (7 518 pips)
毛利亏损:
-70.73 USD (6 788 pips)
最大连续赢利:
3 (43.89 USD)
最大连续盈利:
43.89 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
1.65%
最大入金加载:
9.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
0.03
长期交易:
14 (33.33%)
短期交易:
28 (66.67%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-3.22 USD
最大连续失误:
6 (-25.17 USD)
最大连续亏损:
-25.17 USD (6)
每月增长:
-15.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43.04 USD (20.84%)
相对跌幅:
结余:
20.84% (43.04 USD)
净值:
4.64% (9.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.19 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43.89 USD
最大连续亏损: -25.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
1%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
10
0%
42
47%
2%
1.01
0.03
USD
USD
21%
1:500