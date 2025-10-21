시그널섹션
Chaofeng Liu

Aldin

Chaofeng Liu
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -5%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
45
이익 거래:
22 (48.88%)
손실 거래:
23 (51.11%)
최고의 거래:
41.19 USD
최악의 거래:
-10.29 USD
총 수익:
72.48 USD (7 590 pips)
총 손실:
-81.02 USD (7 801 pips)
연속 최대 이익:
3 (43.89 USD)
연속 최대 이익:
43.89 USD (3)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
1.65%
최대 입금량:
9.60%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
16 (35.56%)
숏(주식차입매도):
29 (64.44%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-3.52 USD
연속 최대 손실:
6 (-25.17 USD)
연속 최대 손실:
-25.17 USD (6)
월별 성장률:
-10.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.54 USD
최대한의:
52.43 USD (25.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.38% (52.43 USD)
자본금별:
5.41% (8.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -135
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 17:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 09:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 08:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 03:50
Share of trading days is too low
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 03:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 09:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
