- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
22 (48.88%)
손실 거래:
23 (51.11%)
최고의 거래:
41.19 USD
최악의 거래:
-10.29 USD
총 수익:
72.48 USD (7 590 pips)
총 손실:
-81.02 USD (7 801 pips)
연속 최대 이익:
3 (43.89 USD)
연속 최대 이익:
43.89 USD (3)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
1.65%
최대 입금량:
9.60%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
16 (35.56%)
숏(주식차입매도):
29 (64.44%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-3.52 USD
연속 최대 손실:
6 (-25.17 USD)
연속 최대 손실:
-25.17 USD (6)
월별 성장률:
-10.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.54 USD
최대한의:
52.43 USD (25.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.38% (52.43 USD)
자본금별:
5.41% (8.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.19 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +43.89 USD
연속 최대 손실: -25.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
