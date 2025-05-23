- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
757
利益トレード:
488 (64.46%)
損失トレード:
269 (35.54%)
ベストトレード:
42.81 USD
最悪のトレード:
-17.52 USD
総利益:
2 918.35 USD (210 884 pips)
総損失:
-1 139.44 USD (107 331 pips)
最大連続の勝ち:
31 (159.89 USD)
最大連続利益:
169.18 USD (27)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
22.07
長いトレード:
363 (47.95%)
短いトレード:
394 (52.05%)
プロフィットファクター:
2.56
期待されたペイオフ:
2.35 USD
平均利益:
5.98 USD
平均損失:
-4.24 USD
最大連続の負け:
10 (-40.01 USD)
最大連続損失:
-74.93 USD (9)
月間成長:
1.30%
年間予想:
15.80%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.18 USD
最大の:
80.61 USD (0.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (80.61 USD)
エクイティによる:
6.63% (861.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|757
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
