- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
757
盈利交易:
488 (64.46%)
亏损交易:
269 (35.54%)
最好交易:
42.81 USD
最差交易:
-17.52 USD
毛利:
2 918.35 USD (210 884 pips)
毛利亏损:
-1 139.44 USD (107 331 pips)
最大连续赢利:
31 (159.89 USD)
最大连续盈利:
169.18 USD (27)
夏普比率:
0.37
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
22.07
长期交易:
363 (47.95%)
短期交易:
394 (52.05%)
利润因子:
2.56
预期回报:
2.35 USD
平均利润:
5.98 USD
平均损失:
-4.24 USD
最大连续失误:
10 (-40.01 USD)
最大连续亏损:
-74.93 USD (9)
每月增长:
1.30%
年度预测:
15.80%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.18 USD
最大值:
80.61 USD (0.70%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (80.61 USD)
净值:
6.63% (861.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|757
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
