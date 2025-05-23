- Прирост
Всего трейдов:
757
Прибыльных трейдов:
488 (64.46%)
Убыточных трейдов:
269 (35.54%)
Лучший трейд:
42.81 USD
Худший трейд:
-17.52 USD
Общая прибыль:
2 918.35 USD (210 884 pips)
Общий убыток:
-1 139.44 USD (107 331 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (159.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.18 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
22.07
Длинных трейдов:
363 (47.95%)
Коротких трейдов:
394 (52.05%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
2.35 USD
Средняя прибыль:
5.98 USD
Средний убыток:
-4.24 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-40.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.93 USD (9)
Прирост в месяц:
1.30%
Годовой прогноз:
15.80%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.18 USD
Максимальная:
80.61 USD (0.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (80.61 USD)
По эквити:
6.63% (861.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|757
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +42.81 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +159.89 USD
Макс. убыток в серии: -40.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
