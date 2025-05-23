- Crescimento
Negociações:
757
Negociações com lucro:
488 (64.46%)
Negociações com perda:
269 (35.54%)
Melhor negociação:
42.81 USD
Pior negociação:
-17.52 USD
Lucro bruto:
2 918.35 USD (210 884 pips)
Perda bruta:
-1 139.44 USD (107 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (159.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.18 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
22.07
Negociações longas:
363 (47.95%)
Negociações curtas:
394 (52.05%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
2.35 USD
Lucro médio:
5.98 USD
Perda média:
-4.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-40.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.93 USD (9)
Crescimento mensal:
1.30%
Previsão anual:
15.80%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.18 USD
Máximo:
80.61 USD (0.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (80.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.63% (861.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|757
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.81 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +159.89 USD
Máxima perda consecutiva: -40.01 USD
