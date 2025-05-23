SinaisSeções
Caique Lima Dos Santos

PMI Capital

Caique Lima Dos Santos
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
InfinoxLimited-Live03
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
757
Negociações com lucro:
488 (64.46%)
Negociações com perda:
269 (35.54%)
Melhor negociação:
42.81 USD
Pior negociação:
-17.52 USD
Lucro bruto:
2 918.35 USD (210 884 pips)
Perda bruta:
-1 139.44 USD (107 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (159.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.18 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
22.07
Negociações longas:
363 (47.95%)
Negociações curtas:
394 (52.05%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
2.35 USD
Lucro médio:
5.98 USD
Perda média:
-4.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-40.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.93 USD (9)
Crescimento mensal:
1.30%
Previsão anual:
15.80%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.18 USD
Máximo:
80.61 USD (0.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (80.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.63% (861.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 757
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 104K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.81 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +159.89 USD
Máxima perda consecutiva: -40.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 21:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 11:54
Share of trading days is too low
2025.05.26 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:54
Share of trading days is too low
2025.05.26 10:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 22:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 22:54
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 22:54
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 21:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.23 21:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 21:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
