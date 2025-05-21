通貨 / YGMZ
YGMZ: MingZhu Logistics Holdings Limited
0.73 USD 0.01 (1.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YGMZの今日の為替レートは、1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり0.69の安値と0.76の高値で取引されました。
MingZhu Logistics Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YGMZ News
- Mingzhu regains Nasdaq compliance with bid price rule
1日のレンジ
0.69 0.76
1年のレンジ
0.63 1.77
- 以前の終値
- 0.72
- 始値
- 0.76
- 買値
- 0.73
- 買値
- 1.03
- 安値
- 0.69
- 高値
- 0.76
- 出来高
- 169
- 1日の変化
- 1.39%
- 1ヶ月の変化
- -26.26%
- 6ヶ月の変化
- 4.29%
- 1年の変化
- -47.86%
