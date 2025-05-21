Währungen / YGMZ
YGMZ: MingZhu Logistics Holdings Limited
0.77 USD 0.04 (5.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YGMZ hat sich für heute um 5.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.74 bis zu einem Hoch von 0.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die MingZhu Logistics Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YGMZ News
- Mingzhu regains Nasdaq compliance with bid price rule
Tagesspanne
0.74 0.81
Jahresspanne
0.63 1.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.73
- Eröffnung
- 0.74
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Tief
- 0.74
- Hoch
- 0.81
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 5.48%
- Monatsänderung
- -22.22%
- 6-Monatsänderung
- 10.00%
- Jahresänderung
- -45.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K