Валюты / YGMZ
YGMZ: MingZhu Logistics Holdings Limited
0.75 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YGMZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.74, а максимальная — 0.80.
Следите за динамикой MingZhu Logistics Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YGMZ
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Mingzhu regains Nasdaq compliance with bid price rule
Дневной диапазон
0.74 0.80
Годовой диапазон
0.63 1.77
- Предыдущее закрытие
- 0.75
- Open
- 0.75
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Low
- 0.74
- High
- 0.80
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -24.24%
- 6-месячное изменение
- 7.14%
- Годовое изменение
- -46.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.