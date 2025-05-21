Valute / YGMZ
YGMZ: MingZhu Logistics Holdings Limited
0.78 USD 0.05 (6.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YGMZ ha avuto una variazione del 6.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.74 e ad un massimo di 0.81.
Segui le dinamiche di MingZhu Logistics Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YGMZ News
- Mingzhu regains Nasdaq compliance with bid price rule
Intervallo Giornaliero
0.74 0.81
Intervallo Annuale
0.63 1.77
- Chiusura Precedente
- 0.73
- Apertura
- 0.74
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Minimo
- 0.74
- Massimo
- 0.81
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- 6.85%
- Variazione Mensile
- -21.21%
- Variazione Semestrale
- 11.43%
- Variazione Annuale
- -44.29%
21 settembre, domenica