통화 / YGMZ
YGMZ: MingZhu Logistics Holdings Limited
0.78 USD 0.05 (6.85%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
YGMZ 환율이 오늘 6.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.74이고 고가는 0.81이었습니다.
MingZhu Logistics Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YGMZ News
- Mingzhu regains Nasdaq compliance with bid price rule
일일 변동 비율
0.74 0.81
년간 변동
0.63 1.77
- 이전 종가
- 0.73
- 시가
- 0.74
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- 저가
- 0.74
- 고가
- 0.81
- 볼륨
- 70
- 일일 변동
- 6.85%
- 월 변동
- -21.21%
- 6개월 변동
- 11.43%
- 년간 변동율
- -44.29%
20 9월, 토요일