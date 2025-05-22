通貨 / XWEL
XWEL: XWELL Inc
1.09 USD 0.04 (3.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XWELの今日の為替レートは、3.81%変化しました。日中、通貨は1あたり1.04の安値と1.15の高値で取引されました。
XWELL Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XWEL News
- XWELL、年次株主総会を延期、株主投票の新日程を設定
- XWELL adjourns annual meeting, sets new date for shareholder vote
- XWELL regains nasdaq compliance, continues wellness expansion
- Xpres Spa Named One of Yelp’s Most Loved Airport Brands
- XWELL Named Official Wellness Spa of the Orlando Magic
- Xpres Spa Elevates the Travel Experience with New Wellness Benefits for Priority Pass Members
1日のレンジ
1.04 1.15
1年のレンジ
0.70 2.01
- 以前の終値
- 1.05
- 始値
- 1.04
- 買値
- 1.09
- 買値
- 1.39
- 安値
- 1.04
- 高値
- 1.15
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 3.81%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 11.22%
- 1年の変化
- -33.94%
