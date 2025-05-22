Valute / XWEL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XWEL: XWELL Inc
1.12 USD 0.03 (2.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XWEL ha avuto una variazione del 2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.07 e ad un massimo di 1.13.
Segui le dinamiche di XWELL Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XWEL News
- XWELL rinvia l’assemblea annuale, fissa nuova data per il voto degli azionisti
- XWELL adjourns annual meeting, sets new date for shareholder vote
- XWELL regains nasdaq compliance, continues wellness expansion
- Xpres Spa Named One of Yelp’s Most Loved Airport Brands
- XWELL Named Official Wellness Spa of the Orlando Magic
- Xpres Spa Elevates the Travel Experience with New Wellness Benefits for Priority Pass Members
Intervallo Giornaliero
1.07 1.13
Intervallo Annuale
0.70 2.01
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.07
- Massimo
- 1.13
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 2.75%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 14.29%
- Variazione Annuale
- -32.12%
21 settembre, domenica