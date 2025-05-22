Devises / XWEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XWEL: XWELL Inc
1.12 USD 0.03 (2.75%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XWEL a changé de 2.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.07 et à un maximum de 1.13.
Suivez la dynamique XWELL Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XWEL Nouvelles
- XWELL reporte son assemblée annuelle et fixe une nouvelle date pour le vote des actionnaires
- XWELL adjourns annual meeting, sets new date for shareholder vote
- XWELL regains nasdaq compliance, continues wellness expansion
- Xpres Spa Named One of Yelp’s Most Loved Airport Brands
- XWELL Named Official Wellness Spa of the Orlando Magic
- Xpres Spa Elevates the Travel Experience with New Wellness Benefits for Priority Pass Members
Range quotidien
1.07 1.13
Range Annuel
0.70 2.01
- Clôture Précédente
- 1.09
- Ouverture
- 1.08
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Plus Bas
- 1.07
- Plus Haut
- 1.13
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- 2.75%
- Changement Mensuel
- 2.75%
- Changement à 6 Mois
- 14.29%
- Changement Annuel
- -32.12%
20 septembre, samedi