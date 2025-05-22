Divisas / XWEL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XWEL: XWELL Inc
1.05 USD 0.05 (4.55%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XWEL de hoy ha cambiado un -4.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.05, mientras que el máximo ha alcanzado 1.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XWELL Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XWEL News
- XWELL aplaza junta anual y fija nueva fecha para votación de accionistas
- XWELL aplaza la junta anual y fija nueva fecha para la votación de accionistas
- XWELL adjourns annual meeting, sets new date for shareholder vote
- XWELL regains nasdaq compliance, continues wellness expansion
- Xpres Spa Named One of Yelp’s Most Loved Airport Brands
- XWELL Named Official Wellness Spa of the Orlando Magic
- Xpres Spa Elevates the Travel Experience with New Wellness Benefits for Priority Pass Members
Rango diario
1.05 1.09
Rango anual
0.70 2.01
- Cierres anteriores
- 1.10
- Open
- 1.05
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.05
- High
- 1.09
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -4.55%
- Cambio mensual
- -3.67%
- Cambio a 6 meses
- 7.14%
- Cambio anual
- -36.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B