XWEL: XWELL Inc
1.09 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XWEL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.08 bis zu einem Hoch von 1.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die XWELL Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XWEL News
- XWELL vertagt Hauptversammlung und setzt neuen Termin für Aktionärsabstimmung fest
- XWELL adjourns annual meeting, sets new date for shareholder vote
- XWELL regains nasdaq compliance, continues wellness expansion
- Xpres Spa Named One of Yelp’s Most Loved Airport Brands
- XWELL Named Official Wellness Spa of the Orlando Magic
- Xpres Spa Elevates the Travel Experience with New Wellness Benefits for Priority Pass Members
Tagesspanne
1.08 1.12
Jahresspanne
0.70 2.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.09
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Tief
- 1.08
- Hoch
- 1.12
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 11.22%
- Jahresänderung
- -33.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K