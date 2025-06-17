クォートセクション
通貨 / XTR
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF

30.25 USD 0.11 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XTRの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり30.25の安値と30.25の高値で取引されました。

Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.25 30.25
1年のレンジ
24.40 34.08
以前の終値
30.14
始値
30.25
買値
30.25
買値
30.55
安値
30.25
高値
30.25
出来高
1
1日の変化
0.36%
1ヶ月の変化
3.03%
6ヶ月の変化
23.98%
1年の変化
-6.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K