Währungen / XTR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XTR: Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF
30.25 USD 0.11 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XTR hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.25 bis zu einem Hoch von 30.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X S&P 500 Tail Risk ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.25 30.25
Jahresspanne
24.40 34.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.14
- Eröffnung
- 30.25
- Bid
- 30.25
- Ask
- 30.55
- Tief
- 30.25
- Hoch
- 30.25
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 23.98%
- Jahresänderung
- -6.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K